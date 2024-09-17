Паромы на переправе Салехард — Лабытнанги приостановили движение из-за тумана

Движение паромов через Обь утром 17 сентября приостановлено. В график работы переправы Салехард — Лабытнанги внесены коррективы из-за плохой видимости, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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