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Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования

Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные предприятия нарастили объёмы выпуска оборудования и машин более чем на 25% по итогам 2023 года.

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