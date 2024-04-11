Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные предприятия нарастили объёмы выпуска оборудования и машин более чем на 25% по итогам 2023 года.
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