Закон, порядок, государство

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На Сахалине житель Краснодара ответит перед судом за преступления имущественного характера

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Краснодара, обвиняемого в серии преступлений имущественного характера с причинением значительного ущерба потерпевшим.

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