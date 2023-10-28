Александр Гутин. ОТЪЕ . ИТЕСЬ от Израиля ! Совсем немножко мата , но как красиво!!!! Серьёзно, граждане, товарищи, господа! Отъе&итесь от Израиля!!! Тысячи лет вы кричали евреям - "Валите в свой Израиль!" Мы свалили.