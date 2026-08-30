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Ученые предсказали хаос в мировой экономике из-за потепления в Тихом океане

Ученые предсказали хаос в мировой экономике из-за потепления в Тихом океане

Нынешняя температура океана — самая высокая за всю историю наблюдений Сильнейший за поколение Эль-Ниньо "сеет хаос" в мировой экономике, оказывая влияние на различные отрасли — от судоходства до добычи меди и производства корма для рыб, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

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