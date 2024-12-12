Нас ждет анонс сиквела? Создатели кунг-фу экшену Sifu подтвердили своё присутс...

Нас ждет анонс сиквела? Создатели кунг-фу экшену Sifu подтвердили своё присутствие на The Game Awards 2024Студия Sloclap, известная по динамичному кунг-фу экшену Sifu, подтвердила своё участие в церемонии The Game Awards 2024.
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