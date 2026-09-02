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Автоэксперт Саруханов: средняя цена машины с пробегом сейчас — 1,4 млн рублей

Автоэксперт Саруханов: средняя цена машины с пробегом сейчас — 1,4 млн рублей

Средняя цена б/у автомобиля сейчас составляет 1,4 млн рублей, а нового — около 3,5 млн. Поэтому покупки россиянами машин с пробегом кратно превышают покупки новых авто: 5,6 к 1.

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