Украина продолжает проводить военные учения рядом с российским Крымом. Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, ВСУ отработали уничтожение условного десанта противника с применением САУ "Гвоздика".
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