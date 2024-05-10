В ближайшие три дня на Земле ожидаются сильные магнитные бури

Причиной стали вчерашние вспышки на Солнце максимальной мощности За вчерашний день, 9 мая, центры прогнозов космической погоды зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце максимального уровня Х, из которых самой сильной стала вспышка балла Х2,2, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.