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Петербургский дневник

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В ближайшие три дня на Земле ожидаются сильные магнитные бури

В ближайшие три дня на Земле ожидаются сильные магнитные бури

Причиной стали вчерашние вспышки на Солнце максимальной мощности За вчерашний день, 9 мая, центры прогнозов космической погоды зафиксировали четыре мощные вспышки на Солнце максимального уровня Х, из которых самой сильной стала вспышка балла Х2,2, рассказал в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

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