Москалькова: родственники ищут более тысячи курян, вывезенных ВСУ

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные.
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