"Газа не будет! И НАТО на Украине не будет. Никогда!" Три важных события саммита ЕАЭС

Silver Kont Дык и кизяка-то у них тоже нет, если только у чурок будут закупать по дешёвке... Но доставка тоже денег стоит, так что пусть крутят педали велогенераторов, да и энергия "чистая".....

Евгения Болотова С газом поосторожнее он хорошо горит и взрывается...