Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 738 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    Да уже пора начинать уважать себя в конце конца!!! Сколько можно навязывать транзит неадекватному образованию, которо..."Газа не будет! И...
  • Авас Анекак
    хахляндию всю повесить вместе с англосаксами"Все гарантии обн...
  • Алексей Куницын
    Конституция в Украине не работает, это уже не государство а Махновщина. Президента на Украине давно уже нет. Есть тол..."Все гарантии обн...

"Газа не будет! И НАТО на Украине не будет. Никогда!" Три важных события саммита ЕАЭС

"Газа не будет! И НАТО на Украине не будет. Никогда!" Три важных события саммита ЕАЭС

Саммит ЕАЭС обычно не слишком богат на большие события. Скорее, это такие "вежливые междусобойчики".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Дык и кизяка-то у них тоже нет, если только у чурок будут закупать по дешёвке... Но доставка тоже денег стоит, так что пусть крутят педали велогенераторов, да и энергия &quot;чистая&quot;.....
Ответить
12 час.
Евгения Болотова
С газом поосторожнее он хорошо горит и взрывается...
Ответить
6 час.
Татьянка Яцук
Да уже пора начинать уважать себя в конце конца!!! Сколько можно навязывать транзит неадекватному образованию, которое называлось Украиной!... Мы им деньги за транзит, а они на эти деньги вооружение против нас- когда мозги-то включатся???
Ответить
56 мин.

Картина дня

наверх