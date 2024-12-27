Саммит ЕАЭС обычно не слишком богат на большие события. Скорее, это такие "вежливые междусобойчики".
"Газа не будет! И НАТО на Украине не будет. Никогда!" Три важных события саммита ЕАЭС
Комментарии
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Silver Kont
Дык и кизяка-то у них тоже нет, если только у чурок будут закупать по дешёвке... Но доставка тоже денег стоит, так что пусть крутят педали велогенераторов, да и энергия "чистая".....
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12 час.
Евгения Болотова
С газом поосторожнее он хорошо горит и взрывается...
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6 час.
Татьянка Яцук
Да уже пора начинать уважать себя в конце конца!!! Сколько можно навязывать транзит неадекватному образованию, которое называлось Украиной!... Мы им деньги за транзит, а они на эти деньги вооружение против нас- когда мозги-то включатся???
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56 мин.
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