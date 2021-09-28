Продажи путевок в Турцию и Египет продолжают расти

Рост продаж туристических путевок в Египет и Турцию продолжается и в сентябре, несмотря на традиционный спад спроса на туризм в этом месяце, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на представителя Национальной сети турагентств Игоря Блинова.