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Продажи путевок в Турцию и Египет продолжают расти

Продажи путевок в Турцию и Египет продолжают расти

Рост продаж туристических путевок в Египет и Турцию продолжается и в сентябре, несмотря на традиционный спад спроса на туризм в этом месяце, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на представителя Национальной сети турагентств  Игоря Блинова.

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