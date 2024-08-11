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Командира ВСУ выгнали за отказ выполнять невозможный приказ. Его бригаду отправили под Курск

Командира ВСУ выгнали за отказ выполнять невозможный приказ. Его бригаду отправили под Курск

Экс-комбриг 80-й ДШБр ВСУ Эмиль Ишкулов. Кадр: Інсайдер / YouTube 2 дня назад 174 прочитали В конце июля на Украине со скандалом сняли с должности командира элитной 80-й десантно-штурмовой бригады (ДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Эмиля Ишкулова.

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