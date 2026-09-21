Журналист Морган заявил, что извинившийся Ширан пошел на поводу у толпы

Известный британский журналист Пирс Морган раскритиковал певца Эда Ширана после недавнего скандала. О том, что Эд Ширан извинился за позицию по Палестине и был «отменен» второй раз подряд, написало издание Independent.
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