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Газета.ру

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Журналист Морган заявил, что извинившийся Ширан пошел на поводу у толпы

Журналист Морган заявил, что извинившийся Ширан пошел на поводу у толпы

Известный британский журналист Пирс Морган раскритиковал певца Эда Ширана после недавнего скандала. О том, что Эд Ширан извинился за позицию по Палестине и был «отменен» второй раз подряд, написало издание Independent.

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