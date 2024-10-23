Основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не пить алкоголь

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет молодым людям, которые одержимы успехом. В посте, опубликованном в Telegram, он призвал никогда не пить алкогольные напитки, пояснив, что краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии