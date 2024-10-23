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Основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не пить алкоголь

Основатель Telegram Павел Дуров призвал молодых людей никогда не пить алкоголь

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал совет молодым людям, которые одержимы успехом. В посте, опубликованном в Telegram, он призвал никогда не пить алкогольные напитки, пояснив, что краткосрочное удовольствие приносит долгосрочные страдания.

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