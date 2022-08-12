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"Встряли на долго": что творится на известной трассе в Приморье сейчас - видео

"Встряли на долго": что творится на известной трассе в Приморье сейчас - видео

Как сообщили очевидцы в Telegram-канале dpscontrolprim (12+), огромная пробка собралась в Артёме в сторону Находки на развязке около в/ч Рассвет.

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