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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кнороз о рекламе с обнаженной Сидни Суини: «Это оскорбление всему женскому спорту. Эта реклама обесценивает наши достижения»

Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз раскритиковала рекламный ролик с Сидни Суини. 28-летняя актриса снялась обнаженной в рекламе биржи прогнозов Novig.

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