Зимний период обучения стартовал в воинских частях и соединениях ЦВО в Сибири

По окончании торжественных мероприятий личный состав соединений и воинских частей приступил к занятиям по военно-политической подготовке и к занятиям по общевойсковым дисциплинам на приказарменной учебно-материальной базе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии