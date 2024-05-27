Масштабный городской проект «Лето в Москве» начнется в июне

Проект объединит полюбившиеся москвичам летние фестивали В рамках нового масштабного проекта «Лето в Москве», объединившего ряд традиционных городских фестивалей и развлечений, в столице пройдет цикл урбанистических мероприятий.
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