Около тысячи детей участников СВО прошли стажировку в Москве

Подростки были заняты по четыре часа в день в течение четырех недель Московская служба занятости населения, которая уже шесть лет подряд проводит профориентационную программу «Лето в новом формате», помогает молодым жителям Москвы узнать о востребованных профессиях, погрузиться в реальный рабочий процесс и заработать свои первые деньги в летний период времени.