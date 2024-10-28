СМИ: китайские хакеры взломали телефон советника Трампа

Шпионская операция началась несколько месяцев назад Хакеры из китайской группировки Salt Typhoon взломали телефоны видных американских политиков, в том числе советника предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа.
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