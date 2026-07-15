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Женщина недовольна тем, что ей и детям не уступили место в автобусе

Женщина недовольна тем, что ей и детям не уступили место в автобусе

Москвичка ехала в автобусе с двумя несовершеннолетними детьми и никто не уступил ей место. В видео женщина призналась, что ей "стрёмно" за людей, которые живут с ней в одном городе и поступают подобным образом.

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