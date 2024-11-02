Украина и Россия ведут непубличные переговоры для определения возможных уступок, — Die Zeit"Конфиденциальные переговоры ведутся для обсуждения возможных уступок, включая взаимное удержание от ударов по энергетической инфраструктуре, обмен пленными, возвращение украинских детей и зерновую сделку", — говорится в статье.
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