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«Тыкают друг в друга пальцами»: почему Демешин сокращает правительство Хабаровского края на 15 %

«Тыкают друг в друга пальцами»: почему Демешин сокращает правительство Хабаровского края на 15 %

ХАБАРОВСК, 5 октября, ФедералПресс. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин объявил о сокращении руководящего состава краевого правительства на 15% и объединении ряда министерств с дублирующими функциями.

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