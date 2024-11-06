СК РФ не подтвердил присутствие детей при «стриптизе» куклы Лепса в Приморье

В Приморском крае следователи не нашли доказательств того, что дети присутствовали во время танцев в агентстве недвижимости, где актер выступал в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса, об этом проинформировал РИА Новости представитель регионального Следственного управления СК РФ.