СК РФ не подтвердил присутствие детей при «стриптизе» куклы Лепса в Приморье

В Приморском крае следователи не нашли доказательств того, что дети присутствовали во время танцев в агентстве недвижимости, где актер выступал в ростовой кукле, изображающей Григория Лепса, об этом проинформировал РИА Новости представитель регионального Следственного управления СК РФ.
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