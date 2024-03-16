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Питер Уиндзор: «Не считаю, что «Феррари» обгонит «Ред Булл» в 2024-м»

Журналист Питер Уиндзор допустил, что «Феррари» выиграет гонку в 2024-м, однако сразиться с чемпионами мира из «Ред Булл» не удастся.

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