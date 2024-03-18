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ГТРК Татарстан

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Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина

В своем Telegram-канале главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась эмоциональными впечатлениями от речи Владимира Путина, произнесенной 10 лет назад на концерте по поводу воссоединения Крыма с Россией.

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