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Царьград

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Обстрелы Херсонской области: 42 удара, один мирный житель ранен

Обстрелы Херсонской области: 42 удара, один мирный житель ранен

Армия Украины нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам Херсонской области. Пострадал мирный житель Новой Каховки, госпитализирован в тяжелом состоянии.

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