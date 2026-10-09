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Стал звездой в России, уехал покорять США, не может набрать ни очка! Что творится с уральским талантом Канцеровым

Стал звездой в России, уехал покорять США, не может набрать ни очка! Что творится с уральским талантом Канцеровым

Переживает даже Андрей Разин.Роман Канцеров ярко провел последний сезон в КХЛ, и казалось, что перенесет свою сильную игру и в НХЛ.

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