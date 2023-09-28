Фернандес рассказал о разговоре с Бабаевым перед переходом в «Зенит»

Марио Фернандес рассказал о диалоге с ЦСКА перед переходом в ЦСКА. Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, как прошло его общение с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым перед переходом в команду из Санкт-Петербурга.