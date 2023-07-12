Приморцев предупреждают об акулах у берегов Владивостока

В социальных сетях распространяют несколько видео, на которых запечатлено нечто, похожее на акулу. Авторы роликов утверждают, что морская хищница была замечена в акватории Владивостокского городского округа, в районе островов, сообщает ИА DEITA.
В социальных сетях распространяют несколько видео, на которых запечатлено нечто, похожее на акулу. Авторы роликов утверждают, что морская хищница была замечена в акватории Владивостокского городского округа, в районе островов, сообщает ИА DEITA.
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