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Приморцев предупреждают об акулах у берегов Владивостока

Приморцев предупреждают об акулах у берегов Владивостока

В социальных сетях распространяют несколько видео, на которых запечатлено нечто, похожее на акулу. Авторы роликов утверждают, что морская хищница была замечена в акватории Владивостокского городского округа, в районе островов, сообщает ИА DEITA.

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