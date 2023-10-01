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Окна без штор: функционально или неуютно

Окна без штор: функционально или неуютно

В последнее время по дороге домой все чаще замечаю, сколько людей отказываются от штор. Раньше кружевные занавески, а то и в несколько слоев, а потом уже шторы – были непременным атрибутом городских окон.

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