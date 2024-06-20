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Филиппо: Украине нужно вернуться к стамбульским соглашениям

Филиппо: Украине нужно вернуться к стамбульским соглашениям

Западу необходимо прекратить предоставлять помощь Украине, а Киеву нужно сесть за стол переговоров на основании стамбульских договоренностей 2022 года.

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Комментарии
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АндрейБорков
Филипок! Крокодил заднего хода не имеет! Как в Писании сказано, забыл, про то, что В ОДУ РЕКУ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ ДВАЖДЫ? Какие же вы все там в своей Гей-Ропе стали недалекими и туповатыми. Давно вас мордой по батарее не водили, давно вы в чужих руках не усерались, забыли вы, гей-ро-пейцы реальное ЧУВСТВО ДЫРКИ. Пора вспоминать, пока совсем поздно не стало.
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