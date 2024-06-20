Филиппо: Украине нужно вернуться к стамбульским соглашениям

АндрейБорков

Филипок! Крокодил заднего хода не имеет! Как в Писании сказано, забыл, про то, что В ОДУ РЕКУ НЕЛЬЗЯ ВОЙТИ ДВАЖДЫ? Какие же вы все там в своей Гей-Ропе стали недалекими и туповатыми. Давно вас мордой по батарее не водили, давно вы в чужих руках не усерались, забыли вы, гей-ро-пейцы реальное ЧУВСТВО ДЫРКИ. Пора вспоминать, пока совсем поздно не стало.