Неизвестный Калашников Дар изобретателя и конструктора Михаил Калашников проявил еще до войны. Будучи призванным в 1938 году в Красную армию, где получил специальность механика-водителя, он разработал приспособление к пистолету ТТ для более эффективного ведения огня через щели в башне танка, счетчики выстрелов из пушки и моторесурса бронетехники.