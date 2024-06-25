Что инсайдеры рассказали о бегстве американского разведчика? "Повышенная турбулентность" в Чёрном море

© US Air Force ZUMAPRESS.com/Globallookpress Накануне очень и очень аккуратно ветеран авиации – истребитель-бомбардировщик в отставку Fighterbomber, сообщил о событии в акватории Чёрного мора, которое расшифровали, как изгнание американского разведчика – одного из тех, что наводит вооружение ВСУ на цели в России.