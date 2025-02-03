Везунчики! В Лобне снова выдали квартиру через 2 года после получения гражданства Сапаровой Дилдораме

Виктор Борисов

Полностью согласен. Это замещение коренного население России дикой ордой, ненавидящей все русское, - потенциальными боевиками ИГИЛ. В перспективе через диаспоры управляемые МИ-6 и ЦРУ, эта армия врагов России призвана устроить кровавые этнические бунты и способствовать развалу государства российского. Об этом давно мечтают на Западе, организуя с помощью наших национал-предателей во власти завоз в Россию многомиллионной армии откровенных врагов страны.. Они уже вырезали русских у себя в стране и едут сюда садится на шею российским налогоплательщикам. Они не признают ни российских законов, ни привычных россиянам межнациональных отношений. Они воинственно навязывают свои средневековые порядки на улицах, в местах проживания, на детских площадках, терроризируют местных жителей. Количество преступлений совершаемых этими дикарями растет из года в год, что следует из отчетов главы СК Бастрыкина. В школах их дети, ни слова не понимающие на русском, полностью блокируют возможность получения знаний российскими детьми, превращая работу учителей в ад. Более того, дети мигрантов сбиваются в этнические банды и делают пребывание российских детей в школе небезопасной. Уже ясно, что кто-то из национал-предателей во власти сознательно проводит политику замещения россиян на многомиллионную орду, управляемую из радикальных исламистских центров, курируемых МИ-6 и ЦРУ. Именно эти конторы в том же Таджикистане организуют массовый переезд этих ваххабитов в Россию. Военным путем победить Россию у врагов нет шансов. Сейчас они пытаются развалить Государство Российское изнутри с помощью управляемой извне многомиллионной армии средневековых дикарей. Схроны с оружием у диаспор уже обнаруживали. Наверняка есть и другие. Боевики слаживаются в подпольных бойцовских клубах. Большинство из них въехав в страну вообще нигде не работает. Откуда деньги на их существование в России? Кто оплачивает эту будущую кровавую вакханалию. И что делать россиянам в этой ситуации? Уже сейчас, купившие российские паспорта боевики сразу же осаждают разрешительные отделы МВД, с тем, чтобы получить разрешение и купить огнестрельное оружие. И стрелять они собираются не по уткам и зайцам. Необходимо немедленно закрыть границы, ввести десятилетний ценз с временным разрешением на работу в России по вахтовому методу у конкретного работодателя и под его финансовую и уголовную ответственность. Только после этого, при отсутствии любого вида нарушения закона, службы в ВС, мигрант может рассчитывать на получение гражданства. И никаких родственников сюда. Пусть живут там, где они уже вырезали русских и угробили все, что было построено с помощью России. Более, того, необходим закон, что при любом нарушении российских законов (вплоть до хулиганства), новоиспеченный гражданин должен лишаться российского гражданства вместе с близкими родственниками и вся семья немедленно депортироваться на историческую родину.