Avia.pro - СМИ Когда везёт, так везёт! В то время как одни десятилетиями ждут свои квадратные метры, другие получают их по щелчку пальцев.
Везунчики! В Лобне снова выдали квартиру через 2 года после получения гражданства Сапаровой Дилдораме
Комментарии
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Виктор Борисов
Полностью согласен. Это замещение коренного население России дикой ордой, ненавидящей все русское, - потенциальными боевиками ИГИЛ. В перспективе через диаспоры управляемые МИ-6 и ЦРУ, эта армия врагов России призвана устроить кровавые этнические бунты и способствовать развалу государства российского. Об этом давно мечтают на Западе, организуя с помощью наших национал-предателей во власти завоз в Россию многомиллионной армии откровенных врагов страны.. Они уже вырезали русских у себя в стране и едут сюда садится на шею российским налогоплательщикам. Они не признают ни российских законов, ни привычных россиянам межнациональных отношений. Они воинственно навязывают свои средневековые порядки на улицах, в местах проживания, на детских площадках, терроризируют местных жителей. Количество преступлений совершаемых этими дикарями растет из года в год, что следует из отчетов главы СК Бастрыкина. В школах их дети, ни слова не понимающие на русском, полностью блокируют возможность получения знаний российскими детьми, превращая работу учителей в ад. Более того, дети мигрантов сбиваются в этнические банды и делают пребывание российских детей в школе небезопасной. Уже ясно, что кто-то из национал-предателей во власти сознательно проводит политику замещения россиян на многомиллионную орду, управляемую из радикальных исламистских центров, курируемых МИ-6 и ЦРУ. Именно эти конторы в том же Таджикистане организуют массовый переезд этих ваххабитов в Россию. Военным путем победить Россию у врагов нет шансов. Сейчас они пытаются развалить Государство Российское изнутри с помощью управляемой извне многомиллионной армии средневековых дикарей. Схроны с оружием у диаспор уже обнаруживали. Наверняка есть и другие. Боевики слаживаются в подпольных бойцовских клубах. Большинство из них въехав в страну вообще нигде не работает. Откуда деньги на их существование в России? Кто оплачивает эту будущую кровавую вакханалию. И что делать россиянам в этой ситуации? Уже сейчас, купившие российские паспорта боевики сразу же осаждают разрешительные отделы МВД, с тем, чтобы получить разрешение и купить огнестрельное оружие. И стрелять они собираются не по уткам и зайцам. Необходимо немедленно закрыть границы, ввести десятилетний ценз с временным разрешением на работу в России по вахтовому методу у конкретного работодателя и под его финансовую и уголовную ответственность. Только после этого, при отсутствии любого вида нарушения закона, службы в ВС, мигрант может рассчитывать на получение гражданства. И никаких родственников сюда. Пусть живут там, где они уже вырезали русских и угробили все, что было построено с помощью России. Более, того, необходим закон, что при любом нарушении российских законов (вплоть до хулиганства), новоиспеченный гражданин должен лишаться российского гражданства вместе с близкими родственниками и вся семья немедленно депортироваться на историческую родину.
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4 час.
О
Ольга
Все, что мы здесь пишем, кричим, возмущаемся, пытаемся кому-то донести наши беды - пустая трата времени. Как говорится - а воз и ныне там. И будет этот воз ТАМ до бесконечности...
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3 час.
Виктор Борисов
Откровенное пи314 во.....это даже не просто люди другой культуры.........а другой цивилизации.В 90 е они вырезали изгнали из своих республик русских оккупантов свиноедов колонизаторов(это не мои умозаключения...это цитирование их школьных учебников) и учителей врачей инженеров квалифицированных рабочих........и вдруг перестало работать все что создали эти оккупанты....все что они создали ...просто развалилось просто потому что не было образованных квалифицированных кадров в лице русско язычного населения А кушать то хочется ..и вся эта публика ломанулась в Россию...в гостеприимно раскрытые ворота нашей продажной антироссийской властью цель которой развалить и уничтожить Россию.У них у всех двойное тройное гражданство недвижимость дети внуки активы--все за бугром ..и в основном в странах НАТО. ...социальный взрыв резня просто НЕИЗБЕЖНЫ!!!!...И те люди которые организовали массовый заезд мигрантов--откровенных русофобов презирающих и ненавидящих русских-------они быстренько СДРИСНУТ в ближнее и дальнее зарубежье на своих бизнес джетах....собственно мы это и видели во время пригожинского "марша".....когда запахнет жареным.....а это произойдет по моему в самое ближайшее время--терпение людей заканчивается..........90е нам покажутся....мультиком
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1 час.
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