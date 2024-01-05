Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии