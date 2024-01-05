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Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

Фон дер Ляйен: ЕК ищет план Б при провале переговоров по финансированию Украина

Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ищет план Б для оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению средств из общеевропейского бюджета.

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