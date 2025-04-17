Захарова назвала Германию одним из главных «спонсоров уничтожения славян»

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, резко отреагировала на заявление немецкого политика Фридриха Мерца, который в будущем может возглавить правительство Германии.
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