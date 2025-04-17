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  • Eduard
    По-человечески их жалко где они были в Майдан? Подавили бы переворот,этого бы не было,тот же Антимайдан в каких куст...В Одессе мобилизо...
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Захарова назвала Германию одним из главных «спонсоров уничтожения славян»

Захарова назвала Германию одним из главных «спонсоров уничтожения славян»

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, резко отреагировала на заявление немецкого политика Фридриха Мерца, который в будущем может возглавить правительство Германии.

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