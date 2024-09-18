Пенсионерка на Сахалине отдала мошенникам 1,2 млн рублей за несуществующий долг

В Сахалинской области 74-летняя пенсионерка перевела мошенникам больше одного миллиона рублей.Мошенники украли у 74-летней жительницы Южно-Сахалинска 1,2 миллиона рублей под предлогом задолженности за сотовую связь.
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