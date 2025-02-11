Российские военнослужащие предотвратили масштабное наступление Вооруженных сил Украины на Белгородскую область, уничтожив огромный секретный хаб с техникой на расстоянии 10 километров от границы с Российской Федерацией.
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