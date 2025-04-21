Почему Марс – не «план Б»: Что действительно произойдет с вашим телом на Красной планете?

Марс. Одно слово — а сколько образов в голове! Красная пыль под ногами астронавтов, купола городов, новое начало для человечества… Научная фантастика десятилетиями рисовала нам эту картину, и, честно говоря, она чертовски привлекательна.
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