Споры и планы: перспективная крылатая ракета SLCM-N для подводных сил ВМС США

Старт ракеты Tomahawk с подлодкиЕщё в конце десятых годов в Вашингтоне возникла идея разработки перспективной крылатой ракеты для подводного флота, способной нести ядерный боезаряд.
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