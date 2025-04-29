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Царьград

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Экспертиза подтвердила: экс-продюсер "Руки вверх" подделывал документы о правах на песни

Экспертиза подтвердила: экс-продюсер "Руки вверх" подделывал документы о правах на песни

Её провели во время расследования уголовного дела.Судебная экспертиза Минюста России пришла к выводу, что договоры, якобы подписанные издательством музыкального продюсера Андрея Черкасова, вероятно, являются фальсификациями.

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Комментарии
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Амара Карпова
позор🤮
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