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Иван Зириков: «Я – ##### пидркала»

«Первая причина: Сергей Давыдов, по моему мнению, никогда не проигрывал этой команде. Вторая причина: мы просто лучше подготовлены к игре И третья причина: потому что в «Тандеме» – ##### ее трахнул», – заявил вратарь «Тандеме».

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