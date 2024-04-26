Иван Зириков: «Я – ##### пидркала»

«Первая причина: Сергей Давыдов, по моему мнению, никогда не проигрывал этой команде. Вторая причина: мы просто лучше подготовлены к игре И третья причина: потому что в «Тандеме» – ##### ее трахнул», – заявил вратарь «Тандеме».