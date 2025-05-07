Рим (ATP). 1-й круг. Лехечка сыграет с Мюллером, Грикспор – с Кецмановичем, Мпетши Перрикар поборется с Томпсоном, Дьере – с Этчеверри

Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 7 – 18 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Первый круг Александр Бублик (Казахстан) Роман Сафиуллин (Россия) Дата проведения 8 мая, 03.
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