Китай смог без серьёзных последствий пережить Ормузский кризис. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, сработали три фактора: заранее созданные резервы, широкая электрификация транспорта и партнёрство с Россией.
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