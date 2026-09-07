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Пушилин: за сутки из-за атак ВСУ пострадали 13 мирных жителей ДНР

Пушилин: за сутки из-за атак ВСУ пострадали 13 мирных жителей ДНР

На территории Донецкой Народной Республики 7 сентября в результате атак украинских ударных беспилотников пострадали 13 мирных граждан, в том числе подросток.

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