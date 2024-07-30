Кандидат в вице-президенты США раскритиковал миграционную политику Харрис

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что миграционная политика вице-президента страны Камалы Харрис, нацеленная на массовый прием мигрантов, носит антиамериканский характер.
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