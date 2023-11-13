Полянский заявил, что конфликт в Газе обнажил двойные стандарты стран Запада

REUTERS/Amir Cohen Конфликт в секторе Газа обнажил двойные стандарты стран Запада, которые не осмеливаются называть действия Израиля своими именами, заявил в беседе с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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