Мидии заполонили озера Швейцарии, забивают рыболовные сети и угрожают местной фауне

Мидии заполонили озера Швейцарии и часто заполняют рыболовные сети, а также угрожают местной фауне, поскольку они поедают большое количество микроскопических растений, называемых «фитопланктоном», сообщает Reuters.
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